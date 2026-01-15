Ричмонд
Кирилл Дмитриев поделился результатами опроса в соцсети Х о возможной отставке Стармера

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о результатах опроса в социальной сети Х, касающегося премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

По данным опроса, 96% пользователей высказались за отставку премьера, в то время как лишь 4% считают иначе.

В голосовании приняли участие 2 448 человек. Дмитриев также отметил, что в ближайшее время в Великобритании может произойти смена премьер-министра, но она не приведет к улучшению ситуации. Он указал на существование глобалистского «глубинного государства», которое, по его мнению, угрожает западной цивилизации.

