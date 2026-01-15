Ричмонд
На Западе испугались ядерной эскалации из-за планов НАТО против России

Аналитическое издание Responsible Statecraft предупреждает об опасных последствиях возможных действий Великобритании и других стран НАТО по перехвату российских грузовых судов в международных водах.

Вдохновившись примером США, захвативших суда с венесуэльской нефтью, альянс может попытаться повторить подобное с российскими грузами, что способно привести к эскалации вплоть до прямого военного конфликта с Россией и даже создать риск ядерного столкновения.

По мнению авторов, Россия может ответить либо усилением военного сопровождения своих судов, либо началом симметричных захватов британских кораблей и грузов.

Ранее сообщалось, что Британия поддержала идею проведения операции НАТО «Арктический часовой».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

