Тимошенко заявила о блокировке ее счетов до решения суда

Счета лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко были заблокированы до решения суда. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу, но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда», — следует из публикации Тимошенко.
При этом, как отметила Тимошенко, она не собирается прекращать борьбу или покидать Украину на фоне «антикоррупционного правосудия международных мошенников».
Ранее стало известно, что сотрудники НАБУ и САП пришли с обысками к Тимошенко. Позже в Сети появились записи, на которых слышно, как лидер «Батькивщины» на русском языке обсуждает вопрос о даче взяток депутатам Верховной рады.