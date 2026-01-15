Ричмонд
В США предостерегли НАТО от охоты на российские торговые суда: чревато ядерной эскалацией

RS: охота Британии и НАТО на торговые суда РФ может привести к ядерной эскалации.

Источник: Комсомольская правда

Если Великобритания и страны НАТО начнут охоту на российские торговые суда в международных водах, последствия могут обернуться ядерной эскалацией. Об этом предупреждает американское издание Responsible Statecraft.

«Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью в открытом море, Великобритания и другие страны НАТО задумались о том, чтобы повторить это собственными силами уже с судами с российскими грузами», — сказано в публикации.

Автор рассматривает различные меры, которыми РФ может ответить на подобные выпады, предположив, что Москва может усилить сопровождение торговых судов при помощи военных кораблей и подводных лодок либо сама начнёт захватывать суда и грузы, принадлежащие Великобритании.

«Результатом может стать эскалация вплоть до прямого конфликта между НАТО и Россией с реальным риском ядерной войны», — резюмирует автор.

Напомним, правительство Великобритании определило правовое основание, согласно которому британские военные смогут подниматься на борт и задерживать различные танкеры. Речь идёт в том числе и о судах, которые Запад определяет как якобы «теневой флот» России.

После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала угрозы Британии по перехвату судов РФ нарушением морского права.

