Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, поделился сведениями относительно его дела. Стало известно, что суд оставил нардепа под арестом. Выход под залог обойдется Дубинскому в «неподъемную сумму». Об этом нардеп написал в Telegram-канале.
Он назвал решение суда «началом» пути в борьбе за свободу. По мнению нардепа, возможность выйти под залог — существенный прогресс. Назначенная сумма составляет 33 миллиона 280 тысяч гривен (свыше 60 миллионов рублей).
«При этом сумма залога для меня неподъемна и является, по сути, все равно безальтернативной мерой “содержания в СИЗО”. Поручил адвокатам готовить апелляцию», — отметил Александр Дубинский.
Между тем на Украину прибыл посол в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже провел с ним встречу.