В Харькове 400 тысяч человек остались без света и тепла

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате повреждений энергетической инфраструктуры в Харькове без электричества и отопления остались 400 тысяч человек. Соответствующее видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

«400 тыс. человек без отопления и электричества», — заявил Зеленский.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал о разрушении крупного энергообъекта и создании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, однако точное количество пострадавших от отключений не называл.

