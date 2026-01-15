В Харькове 400 тысяч человек остались без света и тепла

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате повреждений энергетической инфраструктуры в Харькове без электричества и отопления остались 400 тысяч человек. Соответствующее видео он опубликовал в своём Telegram-канале.
«400 тыс. человек без отопления и электричества», — заявил Зеленский.
Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал о разрушении крупного энергообъекта и создании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, однако точное количество пострадавших от отключений не называл.
Ранее сообщалось, что Зеленский отгулял день рождения в квартире Миндича.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.