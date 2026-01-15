Трамп в Белом доме принял представительницу венесуэльской оппозиции Мачадо

Отмечается, что американский лидер с нетерпением ожидал этой беседы, рассчитывая на позитивный и конструктивный диалог. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп хотел получить от Мачадо информацию о реальном положении дел на местах в Венесуэле и о происходящих в стране процессах. После встречи с Трампом Мачадо направилась в Капитолий, где у неё запланирована встреча с сенаторами от обеих партий.