Трамп в Белом доме принял представительницу венесуэльской оппозиции Мачадо

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп на встрече с представительницей венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо планирует обсудить текущую ситуацию в республике. По сообщениям пресс-пула, переговоры, длившиеся около двух часов, завершились.

Отмечается, что американский лидер с нетерпением ожидал этой беседы, рассчитывая на позитивный и конструктивный диалог. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп хотел получить от Мачадо информацию о реальном положении дел на местах в Венесуэле и о происходящих в стране процессах. После встречи с Трампом Мачадо направилась в Капитолий, где у неё запланирована встреча с сенаторами от обеих партий.

Ранее Мачадо заявила, что Дональд Трамп нападением на Венесуэлу и похищением Николаса Мадуро доказал, что достоин Нобелевской премии мира. Она также выразила уверенность, что после смены власти Венесуэла станет ключевым союзником Соединённых Штатов в Латинской Америке.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

