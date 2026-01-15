RS: Атака НАТО на торговые суда РФ может привести к ядерной эскалации

Желание Британии и ряда стран Североатлантического альянса начать охоту на российские грузовые суда в международных водах может привести к пагубным последствиям. Об этом написало издание Responsible Statecraft.
— Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью в море, Британия и другие страны НАТО задумались о том, чтобы повторить это собственными силами уже с судами с российскими грузами. Результатом может стать эскалация вплоть до прямого конфликта между альянсом и Россией с риском ядерной войны, — сказано в статье.
Уточняется, что РФ может ответить двумя путями: сопровождать как можно больше судов своими военными кораблями и подлодками или самой начать захватывать суда и грузы Великобритании.
Американские войска задержали еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой. Это судно стало шестым захваченным за последние недели, на котором перевозили сырье из республики. Об этом 15 января сообщило агентство Reuters, ссылаясь на американских чиновников.
14 января СМИ сообщили, что американское правительство подало заявление в суд для получения ордеров на захват еще нескольких десятков нефтяных танкеров, которые связаны с торговлей венесуэльской нефтью.