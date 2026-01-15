RS: Атака НАТО на торговые суда РФ может привести к ядерной эскалации

— Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью в море, Британия и другие страны НАТО задумались о том, чтобы повторить это собственными силами уже с судами с российскими грузами. Результатом может стать эскалация вплоть до прямого конфликта между альянсом и Россией с риском ядерной войны, — сказано в статье.