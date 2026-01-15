Абсолютное большинство принявших участие в соответствующем опросе пользователей соцсети Х считают, что британский премьер Кир Стармер должен уйти в отставку. Об этом информировал в Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который накануне запустил этот опрос.
Дмитриев сообщил, что 96% проголосовавших пользователей высказались за отставку Стармера и только 4% за то, чтобы он остался на своём посту. Всего в голосовании приняли участие 2 448 пользователей.
Напомним, в сентябре Кир Стармер официально стал самым непопулярным премьер-министром Британии за всю историю. Его рейтинг опустился до рекордно низких значений. Премьером недовольны 79% британцев, таковы результаты проведённого соцопроса.
Другие лидеры стран Европы также могут лишиться своих постов из-за Украины. Кроме Стармера, речь идёт о Мерце и Макроне.