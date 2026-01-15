Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плохие новости для Стармера: по результатам опроса в Х ему пора в отставку

Дмитриев: 96% опрошенных в сети Х проголосовали за отставку Стармера.

Источник: Комсомольская правда

Абсолютное большинство принявших участие в соответствующем опросе пользователей соцсети Х считают, что британский премьер Кир Стармер должен уйти в отставку. Об этом информировал в Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который накануне запустил этот опрос.

Дмитриев сообщил, что 96% проголосовавших пользователей высказались за отставку Стармера и только 4% за то, чтобы он остался на своём посту. Всего в голосовании приняли участие 2 448 пользователей.

Напомним, в сентябре Кир Стармер официально стал самым непопулярным премьер-министром Британии за всю историю. Его рейтинг опустился до рекордно низких значений. Премьером недовольны 79% британцев, таковы результаты проведённого соцопроса.

Другие лидеры стран Европы также могут лишиться своих постов из-за Украины. Кроме Стармера, речь идёт о Мерце и Макроне.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше