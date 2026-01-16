Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев разместил в социальной сети X* итоги проведенного им опроса.
В голосовании пользователям предлагалось высказать мнение о целесообразности дальнейшего пребывания Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.
Согласно опубликованным данным, подавляющее большинство участников опроса высказались за его отставку. В результате 96% проголосовавших выступили за то, чтобы Кир Стармер покинул занимаемую должность.
Ранее сообщалось, что в Палате общин Великобритании продолжают унижать премьер-министра страны Кира Стармера из-за одобрения организации китайского посольства в Лондоне, его прозвали «пекинским пуделем» и «полезным идиотом».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.