Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд ФРГ допустил, что подрыв «Севпотоков» произошёл по заказу Украины

Верховный суд ФРГ допустил, что подрывы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могли организовать по заказу иностранного государства, а именно Украины. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте инстанции.

Документ подготовили после рассмотрения апелляции защиты украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в координации диверсии.

«Обвиняемому, который был офицером подразделения специального назначения Вооружённых сил Украины, была поручена задача координировать действия и руководить группой. С высокой степенью вероятности он и другие причастные лица действовали по поручению иностранного государства», — говорится в постановлении, где в дальнейшем подчёркивается роль Киева в организации преступления.

Напомним, суд ФРГ продлил арест Кузнецова. Бывшему капитану ВСУ и экс-сотруднику СБУ отказали в функциональном иммунитете. Его арестовали в Германии в ноябре 2025 года после того, как задержали в Италии.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше