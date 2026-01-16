Суд ФРГ допустил, что подрыв «Севпотоков» произошёл по заказу Украины

Документ подготовили после рассмотрения апелляции защиты украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в координации диверсии.
«Обвиняемому, который был офицером подразделения специального назначения Вооружённых сил Украины, была поручена задача координировать действия и руководить группой. С высокой степенью вероятности он и другие причастные лица действовали по поручению иностранного государства», — говорится в постановлении, где в дальнейшем подчёркивается роль Киева в организации преступления.
Напомним, суд ФРГ продлил арест Кузнецова. Бывшему капитану ВСУ и экс-сотруднику СБУ отказали в функциональном иммунитете. Его арестовали в Германии в ноябре 2025 года после того, как задержали в Италии.
