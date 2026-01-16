МИД Украины заявил о созыве энергетического Рамштайна из-за блэкаута в стране

Украинские власти вновь готовят заседание формата «Энергетический Рамштайн». Ранее такие встречи собирали министров обороны ряда стран, которые координируют помощь Киеву. МИД Украины созывает заседание по поручению премьера страны Юлии Свириденко, говорится в материале ведомства.
Уточняется, что Киев вновь планирует усилить западную помощь стране. Государство попросит о расширении объемов поддержки, утверждается в сообщении.
«По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Минэнерго созывает “Энергетический Рамштайн”. Ожидается получение от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств», — оповестили в МИД Украины.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что Москва не наносит ударов по социальным объектам и гражданским. Целями ВС РФ являются военные и околовоенные объекты.
Кроме того, в Москве вновь отреагировали на идею Запада послать свои войска на Украину. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, иностранный военный контингент в Киеве будет рассматриваться как законная цель для ВС РФ.