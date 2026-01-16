Курская область, 16 января.
Украинские подразделения в очередной раз понесли потери вблизи Курской области. Артиллеристы «Севера» нанесли удар по позициям противника у Рыжевки. В сумском посёлке Краснополье ударом БПЛА уничтожен командно-наблюдательный пункт 5-го пограничного отряда. Ликвидированы в том числе офицеры. В общей сложности противник в Сумской области потерял свыше 90 человек, а также несколько единиц техники.
Харьковская область, 16 января.
Армия России продолжает отбивать атаки ВСУ в Купянске. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал о попытке киевского режима продемонстрировать наличие украинских подразделений в городе.
— После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены, — заявил Герасимов.
В самом Харькове ВС РФ продолжают уничтожать генерирующие мощности, в том числе работающие на оборонные предприятия. Так называемый мэр областной столицы Игорь Терехов сообщил об ударе по крупному объекту энергетики. По его словам, к такому развитию событий городские власти были готовы.
Экипажи танков Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили замаскированные блиндажи, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Донецкая Народная Республика, 16 января.
ВС РФ постепенно окружают Константиновку и ведут бои уже внутри города. Для ВСУ тут одной из главных проблем является огневой контроль российских войск над дорогами.
— Заезды, подъездные маршруты и пути подвоза личного состава находятся под постоянным контролем. Работают FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, что резко снижает возможности манёвра и делает любое передвижение прогнозируемым и опасным, — пожаловался украинский боевик с позывным Мучной.
Военный корреспондент Евгений Поддубный отмечает, что Константиновка — это ключ к Славянско-Краматорской агломерации. Наши штурмовики как раз и продвигаются к Славянску и Краматорску.
— Мы всё ближе подходим к Краматорску с юго-востока. Параллельно с этим мы охватываем Славянск севернее. Наши штурмовые подразделения уже заходят в Святогорск, который прикрывает Славянск с севера. От Святогорска до трассы Славянск — Изюм буквально 6−7 километров. Вырисовывается крупный охват Славянско-Краматорской агломерации силами сразу трёх наших группировок, — рассказал военкор Павел Кукушкин.
Ответ Тимошенко Зеленскому.
Бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобождённая из тюрьмы во время Майдана, рискует опять оказаться за решёткой. Её обвиняют в коррупции. Сама же ныне депутат Верховной рады не стала молчать и перевела стрелки на Зеленского.
— Я хочу заявить, что как боролись, так и будем бороться против грязной, всеохватывающей масштабной коррупции, которая сегодня поразила все ветви власти Украины и разрушает нашу обороноспособность, разрушает способность Украины защищаться. Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях — от главы до последнего чиновника, — сказала Тимошенко с трибуны парламента.
По версии Национального антикоррупционного бюро Украины, Тимошенко вместе с однопартийцами получала средства за правильно отданные голоса в Верховной раде. Нардеп утверждает, что обнародованные накануне записи разговоров, в которых обсуждаются условия оплаты, не имеют отношения к ней, хотя на них отчётливо слышен голос Тимошенко.
Путин призвал Украину к миру.
Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters выразил мнение, что Владимир Зеленский срывает мирное урегулирование на Украине. В Кремле согласны с этим. Президент России Владимир Путин объяснил, что Москва готова к миру, но он не должен быть краткосрочным.
— Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надёжно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придёт. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей, — заявил Владимир Путин.