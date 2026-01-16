Ричмонд
Постпред РФ при ООН заявил о разжигании истерии США вокруг Ирана

США продолжают нагнетать напряжение и разжигать истерию вокруг Ирана. Об этом 15 января сообщил представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«Соединенные Штаты продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что помощь уже в пути», — сказал Небензя на заседании Совбеза (СБ) ООН.

Он также отметил, что Москва выражает солидарность с народом Ирана и скорбит по невинным жертвам, погибшим в протестах.

По словам Небензи, сегодняшнее заседание, созванное по инициативе США, — это очередная попытка оправдать вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

В этот же день газета The New York Times сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на Иран. Отмечалось, что это произошло в среду, 14 января, в ходе телефонного разговора.

Телеканал NBC 15 января сообщил, что Трамп рассматривает возможность нанесения краткосрочного и решительного военного удара по Ирану без перерастания конфликта в затяжной. В окружении американского лидера также высказывались опасения относительно готовности США к отражению потенциального ответа Тегерана, в том числе из-за ограниченности ресурсов в регионе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 15 января сообщила, что президент США Дональд Трамп и его команда пристально следят за ситуацией в Иране. Все возможные варианты действий остаются на рассмотрении. Кроме того, в Белом доме не раскрыли, действительно ли Нетаньяху просил Трампа отложить атаку на Иран, но подтвердили факт их разговора.

