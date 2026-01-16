Постпред США при ООН заявил, что Трамп готов к любым действиям против Ирана

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что его страна сохраняет на рассмотрении все возможные варианты действий в отношении Ирана.
Выступая на заседании Совета Безопасности, он подчеркнул, что президент Дональд Трамп является «человеком действия» и ясно дал понять: для прекращения насилия все средства остаются в арсенале, и иранское руководство должно это осознавать.
«Он (Трамп) ясно дал понять, что для прекращения бойни все варианты остаются “на столе”, и руководство иранского режима должно понимать это лучше кого бы то ни было», — заявил Уолтц.
Ранее сообщалось, что напряжённость между США и Ираном ослабла.
