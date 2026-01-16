Ричмонд
В США предупредили о риске ядерной войны из-за планов НАТО по российским судам

Попытки Великобритании и отдельных стран НАТО начать задержания российских грузовых судов в международных водах могут привести к крайне опасным последствиям. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft, предупреждая о риске резкой эскалации.

Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью, Лондон и его союзники рассматривают возможность аналогичных действий уже против российских грузов, что способно довести ситуацию до прямого столкновения между НАТО и Россией — вплоть до угрозы ядерного конфликта.

Издание указывает, что у Москвы в таком случае есть как минимум два варианта ответа: усиленное военное сопровождение торговых судов с привлечением кораблей и подлодок либо зеркальные меры — задержание британских судов и их грузов. Оба сценария, подчёркивается в материале, чреваты дальнейшей эскалацией.

Напомним, 7 января американцы задержали у побережья Южной Америки танкер «Маринера», который, по утверждению США, сменил название и флаг для обхода санкций на перевозку венесуэльской нефти. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал судно «фальшивым», а генпрокурор Пэм Бонди анонсировала уголовное преследование причастных лиц. МИД РФ заявило о наличии на борту российских граждан и потребовало от Вашингтона обеспечить достойное обращение с экипажем и его возвращение, после чего официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила об освобождении по решению президента Трампа двух россиян с захваченного танкера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

