В США предупредили о риске ядерной войны из-за планов НАТО по российским судам

Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью, Лондон и его союзники рассматривают возможность аналогичных действий уже против российских грузов, что способно довести ситуацию до прямого столкновения между НАТО и Россией — вплоть до угрозы ядерного конфликта.
Издание указывает, что у Москвы в таком случае есть как минимум два варианта ответа: усиленное военное сопровождение торговых судов с привлечением кораблей и подлодок либо зеркальные меры — задержание британских судов и их грузов. Оба сценария, подчёркивается в материале, чреваты дальнейшей эскалацией.
Напомним, 7 января американцы задержали у побережья Южной Америки танкер «Маринера», который, по утверждению США, сменил название и флаг для обхода санкций на перевозку венесуэльской нефти. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал судно «фальшивым», а генпрокурор Пэм Бонди анонсировала уголовное преследование причастных лиц. МИД РФ заявило о наличии на борту российских граждан и потребовало от Вашингтона обеспечить достойное обращение с экипажем и его возвращение, после чего официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила об освобождении по решению президента Трампа двух россиян с захваченного танкера.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.