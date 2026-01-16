В США предупредили о риске ядерной войны из-за планов НАТО по российским судам

Напомним, 7 января американцы задержали у побережья Южной Америки танкер «Маринера», который, по утверждению США, сменил название и флаг для обхода санкций на перевозку венесуэльской нефти. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал судно «фальшивым», а генпрокурор Пэм Бонди анонсировала уголовное преследование причастных лиц. МИД РФ заявило о наличии на борту российских граждан и потребовало от Вашингтона обеспечить достойное обращение с экипажем и его возвращение, после чего официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила об освобождении по решению президента Трампа двух россиян с захваченного танкера.