Россия призвала США перестать быть «мировым судьей»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Соединённые Штаты прекратить выступать в роли «мирового судьи» и положить конец своей эскалационной политике.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Соединённые Штаты прекратить выступать в роли «мирового судьи» и положить конец своей эскалационной политике. Это заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации в Иране.

«Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям», — заявил Небензя.

Напомним, что постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что его страна сохраняет на рассмотрении все возможные варианты действий в отношении Ирана.

Ранее сообщалось, что Британия поддержала идею проведения операции НАТО «Арктический часовой».

