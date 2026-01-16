Россия призвала США перестать быть «мировым судьей»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Соединённые Штаты прекратить выступать в роли «мирового судьи» и положить конец своей эскалационной политике. Это заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации в Иране.