Великобритания поддержала идею запуска операции НАТО в Арктике

«Мы хотим, чтобы роль НАТО усилилась и чтобы НАТО удвоила усилия по обеспечению безопасности в Арктике и разработала подход “Арктический часовой”», — цитирует министра издание Politico.
Кроме того, Купер заявила о возможности проведения учений НАТО в Гренландии.
Напомним, Германия планирует инициировать создание совместной миссии НАТО в арктическом регионе, включая Гренландию. Совместная миссия под названием «Арктический страж», затрагивающая территорию региона, будет направлена на защиту Гренландии на фоне угроз США об аннексии автономной территории Дании.
Ранее помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Военная активность стран НАТО в Арктике значительно повышает уровень напряженности и способствует росту конфликтного потенциала в регионе.
Тем временем высадка европейских войск в Гренландии насмешила весь мир: Франция направила туда военный контингент из 15 человек.