Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп получил Нобелевскую медаль мира, а премии у него по-прежнему нет

Оппозиционерка Мачадо из Венесуэлы подарила Трампу свою Нобелевскую медаль мира.

Источник: Комсомольская правда

Мечта Трампа частично сбылась: он наконец получил Нобелевскую медаль мира. Свою награду ему подарила оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом она заявила во время общения с прессой после встречи с американским лидером 15 января.

«Лидер венесуэльской оппозиции Мачадо вручила Трампу Медаль Нобелевской премии», — информировал телеканал CGTN America, сообщение опубликовано в социальной сети Х.

Напомним, Мачадо, являющаяся лауреатом Нобелевской премии мира, заявляла, что готова отдать награду Трампу после того, как американские военные атаковали Венесуэлу и захватили президента этой страны Николаса Мадуро.

После этого Нобелевский комитет указал на невозможность передачи премии другому лицу, опубликовав соответствующий релиз на официальном сайте.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо поддержала удары США по территории Венесуэлы. В своем заявлении она от имени народа своей страны поблагодарила Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше