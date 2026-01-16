Трамп получил Нобелевскую медаль мира, а премии у него по-прежнему нет

Мечта Трампа частично сбылась: он наконец получил Нобелевскую медаль мира. Свою награду ему подарила оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом она заявила во время общения с прессой после встречи с американским лидером 15 января.
«Лидер венесуэльской оппозиции Мачадо вручила Трампу Медаль Нобелевской премии», — информировал телеканал CGTN America, сообщение опубликовано в социальной сети Х.
Напомним, Мачадо, являющаяся лауреатом Нобелевской премии мира, заявляла, что готова отдать награду Трампу после того, как американские военные атаковали Венесуэлу и захватили президента этой страны Николаса Мадуро.
После этого Нобелевский комитет указал на невозможность передачи премии другому лицу, опубликовав соответствующий релиз на официальном сайте.
Ранее лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо поддержала удары США по территории Венесуэлы. В своем заявлении она от имени народа своей страны поблагодарила Дональда Трампа.