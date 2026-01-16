Украина намерена созвать «энергетический Рамштайн»

Также сообщается, что по поручению Владимира Зеленского внешнеполитическое ведомство продолжает работу со всеми партнерами для укрепления энергетической системы страны. В частности, Норвегия уже выделила пакет помощи в размере 200 миллионов долларов на закупку газа и энергетического оборудования, а в ближайшее время ожидается объявление о новых двусторонних пакетах поддержки, включая меры по усилению возможностей противовоздушной обороны.