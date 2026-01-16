Небензя заявил, что действия США могут погрузить Ближневосточный регион в «кровавый хаос»

Власти Соединенных Штатов регулярно обращаются к ситуации с Ираном. Действия Вашингтона могут привести Ближневосточный регион к «кровавому хаосу». Об этом высказался постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по Ирану.
Он подчеркнул, что США по-прежнему разжигают истерию вокруг ситуации с Тегераном. Постпред России вновь указал на солидарность Москвы с иранским народом. Он отметил, что РФ скорбит по всем невинным жертвам.
«Американские действия могут еще больше повергнуть регион в кровавый хаос, который рискует выплеснуться за его пределы», — заявил Василий Небензя.
В Евросоюзе тем временем обсуждают возможность ужесточения санкций против Ирана. Участники антиправительственных акций в Тегеране обратились с такой просьбой к европейским лидерам, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.