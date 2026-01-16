Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: РФ требует от США воздержаться от безрассудных шагов против Ирана

Москва призвала США воздержаться от новых шагов в отношении Ирана, которые могут привести к обострению ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Россия призвала Соединенные Штаты воздержаться от новых шагов в отношении Ирана, которые могут привести к обострению ситуации. С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном иранской тематике, он подчеркнул необходимость отказа США и их союзников от решений, которые Москва считает безрассудными, в том числе затрагивающих ядерную инфраструктуру.

По мнению российской стороны, вместо подобных действий международному сообществу следует сосредоточиться на формировании твердых гарантий, направленных на предотвращение дальнейшей конфронтации и эскалации вокруг Ирана.

Ранее Саудовская Аравия гарантировала властям Ирана, что не позволит использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных ударов по исламской республике.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше