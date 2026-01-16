Небензя: РФ требует от США воздержаться от безрассудных шагов против Ирана

Россия призвала Соединенные Штаты воздержаться от новых шагов в отношении Ирана, которые могут привести к обострению ситуации. С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном иранской тематике, он подчеркнул необходимость отказа США и их союзников от решений, которые Москва считает безрассудными, в том числе затрагивающих ядерную инфраструктуру.
По мнению российской стороны, вместо подобных действий международному сообществу следует сосредоточиться на формировании твердых гарантий, направленных на предотвращение дальнейшей конфронтации и эскалации вокруг Ирана.
Ранее Саудовская Аравия гарантировала властям Ирана, что не позволит использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных ударов по исламской республике.