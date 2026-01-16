Ранее Дмитриев уже заявлял, что замена нынешнего главы правительства Великобритании произойдёт в скором времени, но отметил, что новый руководитель может оказаться не лучше предыдущего. Этот опрос и комментарии последовали после угроз Стармера запретить социальную сеть X из-за появления в ней контента, созданного искусственным интеллектом.
Дмитриев связал эти угрозы с желанием британского премьера ограничить платформу, где, по его мнению, очевидна его антитрамповская позиция, и предположил, что Дональду Трампу, возможно, придётся защищать чат-бота Grok от действий Лондона.
Ранее Стармер, выступая после парижской встречи «коалиции желающих», сообщил о намерении Великобритании и Франции развернуть военные базы и создать охраняемые склады для техники ВСУ по всей Украине в случае прекращения огня. Эти меры, по его словам, направлены на обеспечение обороноспособности страны.
