В опросе Дмитриева 96% проголосовавших высказались за отставку Стармера

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал окончательные результаты проведённого им в социальной сети X опроса о необходимости отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Согласно итогам, 96% проголосовавших считают, что британский премьер должен покинуть свой пост.

Ранее Дмитриев уже заявлял, что замена нынешнего главы правительства Великобритании произойдёт в скором времени, но отметил, что новый руководитель может оказаться не лучше предыдущего. Этот опрос и комментарии последовали после угроз Стармера запретить социальную сеть X из-за появления в ней контента, созданного искусственным интеллектом.

Дмитриев связал эти угрозы с желанием британского премьера ограничить платформу, где, по его мнению, очевидна его антитрамповская позиция, и предположил, что Дональду Трампу, возможно, придётся защищать чат-бота Grok от действий Лондона.

Ранее Стармер, выступая после парижской встречи «коалиции желающих», сообщил о намерении Великобритании и Франции развернуть военные базы и создать охраняемые склады для техники ВСУ по всей Украине в случае прекращения огня. Эти меры, по его словам, направлены на обеспечение обороноспособности страны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

