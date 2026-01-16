Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News сообщил о направлении США войск на Ближний Восток

США перебрасывают военные силы на Ближний Восток на фоне рассмотрения американским президентом Дональдом Трампом возможности удара по Ирану. Об этом 15 января сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Источник: U.S. Air Force

«Американские военные силы и средства перебрасываются на Ближний Востоку», — говорится в сообщении в соцсети X.

Позднее там добавили со ссылкой на военных, что не менее одного американского авианосца направляется на Ближний Восток.

«Ожидается, что военные силы и средства США с воздуха, суши и моря поступят в регион в ближайшие дни и недели», — следует из публикации.

Уточняется, что эти меры направлены на то, чтобы предоставить президенту США оперативные военные возможности в случае принятия решения о нанесении ударов по Ирану.

В этот же день газета The New York Times сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на Иран. Отмечалось, что это произошло в среду, 14 января, в ходе телефонного разговора.

Телеканал NBC 15 января сообщил, что Трамп рассматривает возможность нанесения краткосрочного и решительного военного удара по Ирану без перерастания конфликта в затяжной. В окружении американского лидера также высказывались опасения относительно готовности США к отражению потенциального ответа Тегерана, в том числе из-за ограниченности ресурсов в регионе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 15 января сообщила, что Трамп и его команда пристально следят за ситуацией в Иране. Все возможные варианты действий остаются на рассмотрении. Кроме того, в Белом доме не раскрыли, действительно ли Нетаньяху просил отложить атаку на Иран, но подтвердили факт их разговора с американским лидером.

Представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя 15 января сообщил, что США продолжают нагнетать напряжение и разжигать истерию вокруг Ирана. По его словам, сегодняшнее заседание, созванное по инициативе США, — это очередная попытка оправдать вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше