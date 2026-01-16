Fox News сообщил о направлении США войск на Ближний Восток

«Американские военные силы и средства перебрасываются на Ближний Востоку», — говорится в сообщении в соцсети X.
Позднее там добавили со ссылкой на военных, что не менее одного американского авианосца направляется на Ближний Восток.
«Ожидается, что военные силы и средства США с воздуха, суши и моря поступят в регион в ближайшие дни и недели», — следует из публикации.
Уточняется, что эти меры направлены на то, чтобы предоставить президенту США оперативные военные возможности в случае принятия решения о нанесении ударов по Ирану.
В этот же день газета The New York Times сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на Иран. Отмечалось, что это произошло в среду, 14 января, в ходе телефонного разговора.
Телеканал NBC 15 января сообщил, что Трамп рассматривает возможность нанесения краткосрочного и решительного военного удара по Ирану без перерастания конфликта в затяжной. В окружении американского лидера также высказывались опасения относительно готовности США к отражению потенциального ответа Тегерана, в том числе из-за ограниченности ресурсов в регионе.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 15 января сообщила, что Трамп и его команда пристально следят за ситуацией в Иране. Все возможные варианты действий остаются на рассмотрении. Кроме того, в Белом доме не раскрыли, действительно ли Нетаньяху просил отложить атаку на Иран, но подтвердили факт их разговора с американским лидером.
Представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя 15 января сообщил, что США продолжают нагнетать напряжение и разжигать истерию вокруг Ирана. По его словам, сегодняшнее заседание, созванное по инициативе США, — это очередная попытка оправдать вмешательство во внутренние дела суверенного государства.