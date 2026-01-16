Fox News сообщил о направлении США войск на Ближний Восток

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 15 января сообщила, что Трамп и его команда пристально следят за ситуацией в Иране. Все возможные варианты действий остаются на рассмотрении. Кроме того, в Белом доме не раскрыли, действительно ли Нетаньяху просил отложить атаку на Иран, но подтвердили факт их разговора с американским лидером.