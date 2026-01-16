Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы». Среди претендентов на награду был и Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что заслуживает ее за свои миротворческие усилия. После военной операции США в Венесуэле оппозиционерка заявила, что готова передать свою награду президенту. Нобелевский комитет возразил этому намерению.