Небензя обвинил США в нагнетании истерии вокруг Ирана

Небензя подчеркнул, что нынешнее заседание Совбеза, инициированное американской стороной, является попыткой легитимизировать давление, вмешательство во внутренние дела суверенного государства и фактически оправдать агрессивные сценарии. Россия расценивает такие действия как опасный прецедент.
Постпред РФ предупредил, что политика Вашингтона может спровоцировать масштабную эскалацию и втянуть Ближний Восток в кровавый хаос с последствиями далеко за пределами региона. Он призвал членов Совета Безопасности и все государства ООН не допустить использования международных площадок для смены неугодных режимов.
Напомним, в Иране накануне Нового года начались протесты, поводом стала девальвация национальной валюты. Волна митингов набрала обороты к 8 января, демонстранты громили здания и были хорошо вооружены. Власти отключили интернет по всей стране. Во многих городах акции переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие с обеих сторон. Иран обвинил в дестабилизации США и Израиль, а 12 января заявил о взятии ситуации под контроль. На этом фоне американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Ирану. Однако позже заверил, что не вынашивает подобных планов.
