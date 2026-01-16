Небензя обвинил США в нагнетании истерии вокруг Ирана

Напомним, в Иране накануне Нового года начались протесты, поводом стала девальвация национальной валюты. Волна митингов набрала обороты к 8 января, демонстранты громили здания и были хорошо вооружены. Власти отключили интернет по всей стране. Во многих городах акции переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие с обеих сторон. Иран обвинил в дестабилизации США и Израиль, а 12 января заявил о взятии ситуации под контроль. На этом фоне американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Ирану. Однако позже заверил, что не вынашивает подобных планов.