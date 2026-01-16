Ричмонд
Небензя обвинил США в нагнетании истерии вокруг Ирана

Вашингтон с конца прошлого года сознательно усиливает напряжённость вокруг Ирана и формирует атмосферу истерии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, США открыто угрожают Тегерану новыми ударами, практически не скрывая истинные мотивы своей «обеспокоенности» ситуацией в стране.

Источник: Life.ru

Небензя подчеркнул, что нынешнее заседание Совбеза, инициированное американской стороной, является попыткой легитимизировать давление, вмешательство во внутренние дела суверенного государства и фактически оправдать агрессивные сценарии. Россия расценивает такие действия как опасный прецедент.

Постпред РФ предупредил, что политика Вашингтона может спровоцировать масштабную эскалацию и втянуть Ближний Восток в кровавый хаос с последствиями далеко за пределами региона. Он призвал членов Совета Безопасности и все государства ООН не допустить использования международных площадок для смены неугодных режимов.

Напомним, в Иране накануне Нового года начались протесты, поводом стала девальвация национальной валюты. Волна митингов набрала обороты к 8 января, демонстранты громили здания и были хорошо вооружены. Власти отключили интернет по всей стране. Во многих городах акции переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие с обеих сторон. Иран обвинил в дестабилизации США и Израиль, а 12 января заявил о взятии ситуации под контроль. На этом фоне американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Ирану. Однако позже заверил, что не вынашивает подобных планов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

