Посол РФ Барбин опроверг слова Трампа о якобы притязаниях России на Гренландию

Москва вновь ответила президенту США Дональду Трампу на заявления о якобы притязаниях России на Гренландию. РФ не вынашивает таких планов. Об этом оповестил российский посол в Дании Владимир Барбин в беседе с ТАСС.
Он опроверг слова Дональда Трампа о том, что, если США не присоединят к стране Гренландию, то это якобы сделают Россия или Китай. Сам американский лидер, стоит отметить, тоже не предъявлял никаких доказательств правдивости своей теории.
«Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», — сообщил Владимир Барбин.
Дональд Трамп тем временем все же получил долгожданную Нобелевскую медаль мира. Свою награду ему подарила оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо.