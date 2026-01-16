Tagesschau: Германия не пустила в свои воды танкер Tavian

ФРГ не пустила нефтяной танкер Tavian в свои территориальные воды. Об этом информирует издание Tagesschau.
Сообщается, что инцидент произошёл 10 января в Северном море. Судно следовало в направлении Балтийского моря. Сотрудники немецкой федеральной полиции подлетели к танкеру на вертолёте и сообщили, что ему запрещено входить в территориальные воды ФРГ. Корабль был вынужден изменить курс.
В публикации сказано, что судно якобы шло под ложным флагом, что послужило причиной отказа в проходе через германские территориальные воды.
Тем временем правительство Великобритании определило правовое основание, согласно которому британские военные смогут подниматься на борт и задерживать различные танкеры. Речь идёт в том числе и о судах, которые Запад определяет как якобы «теневой флот» России.
После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала угрозы Британии по перехвату судов РФ нарушением морского права.