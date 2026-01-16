Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tagesschau: Германия не пустила в свои воды танкер Tavian

Германия отказала нефтяному танкеру Tavian в проходе через свои территориальные воды.

Источник: Комсомольская правда

ФРГ не пустила нефтяной танкер Tavian в свои территориальные воды. Об этом информирует издание Tagesschau.

Сообщается, что инцидент произошёл 10 января в Северном море. Судно следовало в направлении Балтийского моря. Сотрудники немецкой федеральной полиции подлетели к танкеру на вертолёте и сообщили, что ему запрещено входить в территориальные воды ФРГ. Корабль был вынужден изменить курс.

В публикации сказано, что судно якобы шло под ложным флагом, что послужило причиной отказа в проходе через германские территориальные воды.

Тем временем правительство Великобритании определило правовое основание, согласно которому британские военные смогут подниматься на борт и задерживать различные танкеры. Речь идёт в том числе и о судах, которые Запад определяет как якобы «теневой флот» России.

После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала угрозы Британии по перехвату судов РФ нарушением морского права.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше