Мачадо вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира

По данным пресс-пула Белого дома, встреча Мачадо и Трампа состоялась в четверг и продолжалась более двух часов. Детали разговора официально не раскрывались.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что в ходе переговоров планировалось обсудить текущую ситуацию в Венесуэле и внутриполитические процессы в стране. Она добавила, что Трамп хотел получить от Мачадо информацию о реальном положении дел на местах в Венесуэле.
