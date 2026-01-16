Ричмонд
Мачадо вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира

Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо во время визита в Белый дом передала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: Life.ru

По данным пресс-пула Белого дома, встреча Мачадо и Трампа состоялась в четверг и продолжалась более двух часов. Детали разговора официально не раскрывались.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что в ходе переговоров планировалось обсудить текущую ситуацию в Венесуэле и внутриполитические процессы в стране. Она добавила, что Трамп хотел получить от Мачадо информацию о реальном положении дел на местах в Венесуэле.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

