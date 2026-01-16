Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред при ООН: США не исключают никакие действия против Ирана

Президент США Дональд Трамп изучает все возможные действия в отношении Ирана, сообщил постоянный представитель США при НАТО Майк Уолц.

Источник: Reuters

«Он (Трамп.— “Ъ”) ясно дал понять, что для прекращения бойни все варианты остаются “на столе”, и руководство иранского режима должно понимать это лучше кого бы то ни было», — заявил Уолц на заседании Совета Безопасности ООН. Он добавил, что, хотя Иран заявлял о готовности к диалогу, действия Тегерана говорят об обратном.

Протесты в Иране, продолжающиеся с конца декабря, по данным правозащитных организаций, уже привели к гибели от 2,5 до 3,4 тыс. человек. Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что собирается начать военные действия против исламской республики, если власти страны продолжат убивать демонстрантов. Позже президент заявил, что убийства в Иране прекратились, но не стал говорить, отказался ли Вашингтон он военных планов против Ирана.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше