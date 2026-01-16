Постпред при ООН: США не исключают никакие действия против Ирана

Протесты в Иране, продолжающиеся с конца декабря, по данным правозащитных организаций, уже привели к гибели от 2,5 до 3,4 тыс. человек. Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что собирается начать военные действия против исламской республики, если власти страны продолжат убивать демонстрантов. Позже президент заявил, что убийства в Иране прекратились, но не стал говорить, отказался ли Вашингтон он военных планов против Ирана.