Арктика может стать площадкой для первых совместных проектов России и США

Первые совместные российско-американские проекты после возможной нормализации отношений могут быть реализованы в Арктике.

Первые совместные российско-американские проекты после возможной нормализации отношений могут быть реализованы в Арктике. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью газете «Известия».

Он отметил, что, согласно информации из СМИ, представители обеих стран уже обсуждали подобные инициативы.

«Мы не исключаем, что после нормализации межгосударственных отношений именно в Арктике запустятся первые совместные российско-американские проекты», — сказал Эйджи.

Ранее сообщалось, что Россия призвала США перестать быть «мировым судьей».

