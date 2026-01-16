Арктика может стать площадкой для первых совместных проектов России и США

Первые совместные российско-американские проекты после возможной нормализации отношений могут быть реализованы в Арктике. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью газете «Известия».
Он отметил, что, согласно информации из СМИ, представители обеих стран уже обсуждали подобные инициативы.
«Мы не исключаем, что после нормализации межгосударственных отношений именно в Арктике запустятся первые совместные российско-американские проекты», — сказал Эйджи.
Ранее сообщалось, что Россия призвала США перестать быть «мировым судьей».
