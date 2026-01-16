Американский фонд требует с России 225 миллиардов долларов по имперским долгам

Инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России в американский суд с требованием взыскать долги по облигациям, выпущенным ещё императорским правительством.
Согласно документу, опубликованному на портале CourtListener, фонд претендует на сумму в 225,8 миллиарда долларов. В качестве ответчиков указаны Российская Федерация, Министерство финансов РФ, Центральный банк и Фонд национального благосостояния.
Истец утверждает, что Россия, будучи правопреемником активов и долгов СССР, Временного и Императорского правительств, погасила почти все советские долги, но не выполнила обязательства по царским облигациям, принадлежавшим гражданам США, и предлагает изъять средства из замороженных российских активов.
