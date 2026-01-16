Американский фонд требует с России 225 миллиардов долларов по имперским долгам

Истец утверждает, что Россия, будучи правопреемником активов и долгов СССР, Временного и Императорского правительств, погасила почти все советские долги, но не выполнила обязательства по царским облигациям, принадлежавшим гражданам США, и предлагает изъять средства из замороженных российских активов.