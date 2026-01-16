РФ напомнила США об инциденте 2025 года и эскалации ядерной катастрофы: Вашингтон призвали одуматься

Американские действия в отношении Ирана могут привести к большой катастрофе. Вашингтон должен одуматься и предотвратить инцидент июня 2025 года. Тогда агрессия США в отношении Тегерана могла обернуться ядерной войной. На это обратил внимание постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по Ирану.
Он призвал «горячие головы» в США не допустить эскалации конфликта. Российский постпред подчеркнул, что такие действия будут иметь серьезные гуманитарные и экологические проблемы.
«Призываем “горячие головы” в Вашингтоне и других столицах, вынашивающие планы повторения военной авантюры, одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась серьезной ядерной катастрофой», — отметил Василий Небензя.
Москва также ответила президенту США Дональду Трампу на заявления о якобы притязаниях РФ на Гренландию. Как сообщил посол в Дании Владимир Барбин, Россия не вынашивает таких планов.