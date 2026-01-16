Американские действия в отношении Ирана могут привести к большой катастрофе. Вашингтон должен одуматься и предотвратить инцидент июня 2025 года. Тогда агрессия США в отношении Тегерана могла обернуться ядерной войной. На это обратил внимание постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по Ирану.