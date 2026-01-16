Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ напомнила США об инциденте 2025 года и эскалации ядерной катастрофы: Вашингтон призвали одуматься

Небензя призывал горячие головы из США не допустить трагедии июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Американские действия в отношении Ирана могут привести к большой катастрофе. Вашингтон должен одуматься и предотвратить инцидент июня 2025 года. Тогда агрессия США в отношении Тегерана могла обернуться ядерной войной. На это обратил внимание постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по Ирану.

Он призвал «горячие головы» в США не допустить эскалации конфликта. Российский постпред подчеркнул, что такие действия будут иметь серьезные гуманитарные и экологические проблемы.

«Призываем “горячие головы” в Вашингтоне и других столицах, вынашивающие планы повторения военной авантюры, одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась серьезной ядерной катастрофой», — отметил Василий Небензя.

Москва также ответила президенту США Дональду Трампу на заявления о якобы притязаниях РФ на Гренландию. Как сообщил посол в Дании Владимир Барбин, Россия не вынашивает таких планов.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше