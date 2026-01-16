Ричмонд
МИД Украины созовёт «энергетический Рамштайн» на фоне блэкаута

Украина организует «энергетический Рамштайн» — встречу по энергетической поддержке по аналогии с заседаниями на авиабазе Рамштайн. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Цель — привлечь деньги на восстановление и укрепление энергосистемы страны.

«По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Минэнерго созывает энергетический Рамштайн. Ожидается получение от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств», — сказал Сибига.

Он добавил, что ведомство работает со всеми партнёрами. Например, Норвегия уже выделила $200 млн на закупку газа и энергооборудования.

«В ближайшее время ожидаем новые двусторонние пакеты энергетической поддержки других партнёров, а также дополнительные двусторонние пакеты для усиления способностей ПВО», — отметил министр.

Ранее встречи на базе «Рамштайн» собирали министров обороны более 50 стран для координации военной помощи Украине.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Кризис усугубляется — блэкаут в Киеве уже вызвал публичный конфликт между Зеленским и мэром Виталием Кличко.

