МИД Украины созовёт «энергетический Рамштайн» на фоне блэкаута

Украина организует «энергетический Рамштайн» — встречу по энергетической поддержке по аналогии с заседаниями на авиабазе Рамштайн. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Цель — привлечь деньги на восстановление и укрепление энергосистемы страны.