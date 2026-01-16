МИД Украины созовёт «энергетический Рамштайн» на фоне блэкаута

Он добавил, что ведомство работает со всеми партнёрами. Например, Норвегия уже выделила $200 млн на закупку газа и энергооборудования.
«В ближайшее время ожидаем новые двусторонние пакеты энергетической поддержки других партнёров, а также дополнительные двусторонние пакеты для усиления способностей ПВО», — отметил министр.
Ранее встречи на базе «Рамштайн» собирали министров обороны более 50 стран для координации военной помощи Украине.
Напомним, Владимир Зеленский анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Кризис усугубляется — блэкаут в Киеве уже вызвал публичный конфликт между Зеленским и мэром Виталием Кличко.
