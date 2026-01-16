Ричмонд
Мачадо заявила, что передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира

Мачадо во время своей встречи с Трампом в Белом доме она передала ему свою медаль Нобелевской премии мира.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо сообщила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме она передала ему свою медаль Нобелевской премии мира. Об этом информирует агентство Reuters.

Переговоры между Мачадо и Трампом состоялись в четверг и прошли в закрытом формате. В ходе встречи стороны обсуждали вопросы, представляющие взаимный политический интерес.

По данным пресс-пула Белого дома, общение длилось более двух часов, что свидетельствует о значительной продолжительности и насыщенности переговоров.

Ранее стало известно, что американцы считают решение президента США Дональда Трампа забрать Нобелевскую премию мира у главы оппозиции Венесуэлы — «позорным» и «жалким».

