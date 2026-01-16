Ричмонд
Судить по делам: Захарова призвала не верить фейкам о политике Москвы в отношении стран СНГ

Захарова призвала доверять официальным заявлениям об отношениях РФ и стран СНГ.

Источник: Комсомольская правда

Оценивать политику РФ в отношении стран СНГ необходимо, исходя из официальных заявлений. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Официальная позиция высказывается уполномоченными на то официальными лицами», — сказала она во время брифинга в четверг 15 января.

Также Захарова призвала не доверять фейкам и провокационным высказываниям.

«К сожалению, их будет немало. Так что давайте видеть действительно настоящее, а не покупаться на какие-то фальшивки и фейки», — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что Москва поддерживает решение о создании формата Содружества Независимых Государств (СНГ) СНГ+. Такое заявление во время заседания Совета глав государств участников СНГ в узком составе сделал президент России Владимир Путин.

Также российский лидер заявил, что СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного.

