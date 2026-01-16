Судить по делам: Захарова призвала не верить фейкам о политике Москвы в отношении стран СНГ

Оценивать политику РФ в отношении стран СНГ необходимо, исходя из официальных заявлений. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Официальная позиция высказывается уполномоченными на то официальными лицами», — сказала она во время брифинга в четверг 15 января.
Также Захарова призвала не доверять фейкам и провокационным высказываниям.
«К сожалению, их будет немало. Так что давайте видеть действительно настоящее, а не покупаться на какие-то фальшивки и фейки», — сказала дипломат.
Ранее сообщалось, что Москва поддерживает решение о создании формата Содружества Независимых Государств (СНГ) СНГ+. Такое заявление во время заседания Совета глав государств участников СНГ в узком составе сделал президент России Владимир Путин.
Также российский лидер заявил, что СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного.