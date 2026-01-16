Германия не пустила российский «корабль-зомби» Tavian в свои воды

Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия предложила странам ЕС самостоятельно решать, задерживать ли российские танкеры, следующие в обход санкций. Представитель ЕК Анита Хиппер отметила, что такая практика схожа с действиями США, а инспекции судов находятся в компетенции отдельных государств. Она подчеркнула, что цель — борьба с «теневым флотом» и уклонением от санкций, но прямо не ответила, разрешены ли задержания в рамках действующего санкционного режима.