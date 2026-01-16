Германия не пустила российский «корабль-зомби» Tavian в свои воды

Когда танкер подошёл к территориальным водам Германии, полиция передала экипажу сообщение о запрете входа. После этого судно изменило курс и покинуло Балтийское море. По данным немецких СМИ, инцидент произошёл ещё 10 января, а дальнейшая проверка документов показала, что корабль шёл под ложным флагом, его идентификационный номер также был подделан. Такие суда, формально не существующие, немецкие власти называют «кораблями-зомби».
Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия предложила странам ЕС самостоятельно решать, задерживать ли российские танкеры, следующие в обход санкций. Представитель ЕК Анита Хиппер отметила, что такая практика схожа с действиями США, а инспекции судов находятся в компетенции отдельных государств. Она подчеркнула, что цель — борьба с «теневым флотом» и уклонением от санкций, но прямо не ответила, разрешены ли задержания в рамках действующего санкционного режима.
