Президентские гранты в 2026 году получат почти 1,5 тысячи НКО из 89 регионов

В России подвели итоги первого в 2026 году конкурса президентских грантов для социально ориентированных НКО. Решения о распределении средств приняли на заседании координационного комитета под председательством первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко.

Источник: Life.ru

Победителями стали 1469 некоммерческих организаций из всех 89 регионов страны. Всего на конкурс поступило 9310 заявок, что вновь подтвердило высокий интерес к государственной поддержке общественных инициатив, отметили в Кремле.

На реализацию проектов Фонд президентских грантов направит 4,9 млрд рублей. Полученные средства пойдут на развитие гражданского общества, социальные, образовательные, волонтёрские и благотворительные программы.

Ранее Владимир Путин заявил, что число волонтёров в России выросло более чем в три раза — с 10% до 32%. По его словам, серьёзный толчок движению дало начало СВО, когда сотни тысяч россиян включились в помощь военнослужащим и их семьям.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

