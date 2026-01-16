Президентские гранты в 2026 году получат почти 1,5 тысячи НКО из 89 регионов

Победителями стали 1469 некоммерческих организаций из всех 89 регионов страны. Всего на конкурс поступило 9310 заявок, что вновь подтвердило высокий интерес к государственной поддержке общественных инициатив, отметили в Кремле.
На реализацию проектов Фонд президентских грантов направит 4,9 млрд рублей. Полученные средства пойдут на развитие гражданского общества, социальные, образовательные, волонтёрские и благотворительные программы.
Ранее Владимир Путин заявил, что число волонтёров в России выросло более чем в три раза — с 10% до 32%. По его словам, серьёзный толчок движению дало начало СВО, когда сотни тысяч россиян включились в помощь военнослужащим и их семьям.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.