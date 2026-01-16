Тимошенко заявила о блокировке своих счетов в украинских банках

Из-за этого она не может внести залог по делу, которое называет «откровенно заказным и политическим». По её словам, доступ к деньгам ограничили ещё до решения суда. Она назвала ситуацию «сюром».
«Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу, но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы ещё до решения суда», — написала она.
Напомним, антикоррупционные органы Украины опубликовали аудиозапись, где Тимошенко обсуждает финансирование депутатов ради их голосов. Ей уже предъявили официальное обвинение — политику грозит до 10 лет тюрьмы. Сама Тимошенко отрицает вину и настаивает на своей невиновности.
