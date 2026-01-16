Европейские страны должны разработать оружие, аналогичное российскому гиперзвуковому комплексу «Орешник». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — сказал Макрон, выступая перед военнослужащими республики на авиабазе Истр на юге Франции. Пресс-служба Елисейского дворца вела трансляцию выступления французского лидера на странице в социальной сети Х.
Политик подчеркнул, что необходимость обзавестись аналогичным «Орешнику» вооружением ещё более актуальна на фоне того, что Франция находится в зоне досягаемости этого российского комплекса.
Также Макрон указал на необходимость внушать страх другим государствам для сохранения свободы.
«Чтобы оставаться свободными, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными. А чтобы быть сильными в этом столь жестоком мире, мы должны действовать быстрее и решительнее», — сказал он.
Многие обратили внимание на то, что один глаз Макрона был налит кровью. Создавалось впечатление, что накануне он получил травму. Политик попросил воспринимать это «как непреднамеренную отсылку к глазу тигра».
При этом Елисейский дворец попытался успокоить общественность, процитировав медицинский диагноз Макрона. «Это просто небольшой кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил. Это совершенно безобидно», — привела пресс-служба комментарий медика.
Также Макрон объяснил своим военнослужащим, что, запустив «Орешник», Россия послала «четкий сигнал от страны, обладающей мощью».
Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил Макрону о том, как бьёт «Орешник» в ответ на заявления французского лидера о желании разместить на Украине шесть тысяч солдат.
Также заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал видеоролик удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Западной Украине с предупреждением правящим евроэлитам с их недальновидным планом по размещению контингента НАТО в республике.
Как писал сайт KP.RU, удар «Орешником» был произведен в ответ на террористическую атаку Киева ночью 29 декабря 2025 года по резиденции президента России в Новгородской области.