Дания и США не договаривались о покупке Гренландии, заявил глава МИД

По словам дипломата, о том, что США могут завладеть Гренландией, не может быть и речи. Он заявил, что этого не хотят ни в Дании, ни на острове и что это противоречит всем нормам международного права. Более того, это необязательно для достижения того, что на встрече в среду было обозначено как американские интересы, отметил он.