Британия предложила создать миссию «Арктический часовой» для защиты Гренландии

Ранее Трамп потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии. В ответ Копенгаген заявил об обязанности военных защищать остров, а также начал переброску войск. На фоне притязаний США Финляндия отправила в Гренландию двух офицеров связи по просьбе Дании. Великобритания направила одного военнослужащего. В аэропорт Нуука прибыл военно-транспортный самолёт с датскими и французскими военными. Ожидается прибытие 13 солдат Бундесвера.