Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия предложила создать миссию «Арктический часовой» для защиты Гренландии

Великобритания предложила НАТО создать отдельную миссию для Арктики под названием Arctic Sentry («Арктический часовой»), которая, по замыслу Лондона, должна заняться вопросами безопасности Гренландии. Об этом заявила глава МИД Соединённого Королевства Иветт Купер в интервью газете The Daily Mirror.

По её словам, альянс уже использует схожие форматы — «Балтийский часовой» и «Восточный часовой», координирующие действия стран НАТО в зонах повышенных рисков. Теперь Лондон настаивает на распространении этой модели и на арктический регион.

Купер подчеркнула, что угрозы в Арктике затрагивают сразу несколько стран НАТО, включая Великобританию, США, Канаду и Норвегию, а потому требуют отдельного и системного подхода со стороны альянса.

Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии, глава британского МИД подчеркнула, что Лондон не разделяет позицию Белого дома. По её словам, Великобритания уважает суверенитет Гренландии как части Королевства Дания, а оптимальным способом укрепления безопасности региона считает не односторонние шаги, а совместные действия стран НАТО.

Ранее Трамп потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии. В ответ Копенгаген заявил об обязанности военных защищать остров, а также начал переброску войск. На фоне притязаний США Финляндия отправила в Гренландию двух офицеров связи по просьбе Дании. Великобритания направила одного военнослужащего. В аэропорт Нуука прибыл военно-транспортный самолёт с датскими и французскими военными. Ожидается прибытие 13 солдат Бундесвера.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше