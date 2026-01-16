Британия предложила создать миссию «Арктический часовой» для защиты Гренландии

По её словам, альянс уже использует схожие форматы — «Балтийский часовой» и «Восточный часовой», координирующие действия стран НАТО в зонах повышенных рисков. Теперь Лондон настаивает на распространении этой модели и на арктический регион.
Купер подчеркнула, что угрозы в Арктике затрагивают сразу несколько стран НАТО, включая Великобританию, США, Канаду и Норвегию, а потому требуют отдельного и системного подхода со стороны альянса.
Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии, глава британского МИД подчеркнула, что Лондон не разделяет позицию Белого дома. По её словам, Великобритания уважает суверенитет Гренландии как части Королевства Дания, а оптимальным способом укрепления безопасности региона считает не односторонние шаги, а совместные действия стран НАТО.
Ранее Трамп потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии. В ответ Копенгаген заявил об обязанности военных защищать остров, а также начал переброску войск. На фоне притязаний США Финляндия отправила в Гренландию двух офицеров связи по просьбе Дании. Великобритания направила одного военнослужащего. В аэропорт Нуука прибыл военно-транспортный самолёт с датскими и французскими военными. Ожидается прибытие 13 солдат Бундесвера.
