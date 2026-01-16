Британия предложила создать миссию «Арктический часовой» для защиты Гренландии

По словам Купер, инициатива должна координировать действия союзников по аналогии с уже действующими миссиями «Балтийский часовой» и «Восточный часовой». «Арктика — это ворота, через которые Северный флот России может угрожать Великобритании… Это ворота, через которые они могут угрожать трансатлантической безопасности», — сказала она.