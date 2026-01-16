Focus: население Гренландии готовит план побега после заявлений Трампа

На фоне дискуссий в Вашингтоне о расширении военного присутствия в Арктике и прежних заявлений о возможной покупке Гренландии местные жители стали чаще говорить о рисках потери контроля над природными ресурсами и внутренней политикой автономии. Часть собеседников телеканала призналась, что прорабатывает конкретные варианты выезда — к родственникам в Данию или в другие страны Северной Европы, — если ситуация вокруг острова начнет быстро меняться. В то же время власти Гренландии публично подчеркивают, что курс на расширение самоуправления остается неизменным, а любые переговоры о статусе территории возможны только в рамках договоренностей с Данией и с учетом позиции местного населения.