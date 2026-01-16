Трамп получил предупреждение о рисках массированного удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп получил от советников предупреждение о том, что масштабный военный удар по Ирану, вероятно, не приведёт к смене власти в стране и, напротив, может спровоцировать более широкий конфликт.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации, более ограниченные и точечные атаки также не рассматриваются как эффективный инструмент для изменения политики Тегерана по подавлению протестов.
Тем не менее, Трамп, не приняв окончательного решения, распорядился обеспечить наличие военных ресурсов на случай, если он всё же отдаст приказ о крупномасштабной операции.
Ранее постпред США при ООН заявил, что Трамп готов к любым действиям против Ирана.
