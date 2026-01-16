Писториус выразил уверенность, что США не станут захватывать Гренландию

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил уверенность, что Соединенные Штаты не пойдут на захват Гренландии. По его мнению, подобный сценарий маловероятен, однако он отметил, что любые действия такого рода имели бы серьезные последствия для Североатлантического альянса.
Писториус подчеркнул, что не склонен делать далеко идущие прогнозы и призвал к большей сдержанности в оценках возможного развития событий. При этом он обратил внимание на то, что внутри самих США существуют влиятельные силы, которые решительно выступают против подобных шагов.
Глава Минобороны ФРГ указал, что военное нападение США на территорию страны — члена НАТО стало бы беспрецедентным событием в истории и неизбежно отразилось бы на альянсе. Вместе с тем он отметил отсутствие реального риска конфронтации с Вашингтоном, добавив, что резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии воспринимает скорее как элемент политической риторики, а не как реальную угрозу.
Ранее премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что на прошедшей в Белом доме встрече с представителями администрации США обсуждения были конструктивными, однако остров не будет передан в собственность Соединенных Штатов.