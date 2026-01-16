Писториус выразил уверенность, что США не станут захватывать Гренландию

Глава Минобороны ФРГ указал, что военное нападение США на территорию страны — члена НАТО стало бы беспрецедентным событием в истории и неизбежно отразилось бы на альянсе. Вместе с тем он отметил отсутствие реального риска конфронтации с Вашингтоном, добавив, что резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии воспринимает скорее как элемент политической риторики, а не как реальную угрозу.