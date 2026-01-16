Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пресс-секретарь Белого дома Левитт раскритиковала журналиста NewsNation

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт резко раскритиковала журналиста телеканала NewsNation Найалла Стенэджа во время брифинга, обвинив его в предвзятости и политической ангажированности.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт резко раскритиковала журналиста телеканала NewsNation Найалла Стенэджа во время брифинга, обвинив его в предвзятости и политической ангажированности.

Она заявила, что Стенэдж является не репортёром, а «левым пропагандистом», и поставила под сомнение его право присутствовать на мероприятии Белого дома, заявив, что ему «не следовало бы сидеть на этом месте».

Поводом для конфликта стал вопрос журналиста, в котором он негативно оценил действия агента иммиграционной и таможенной полиции (ICE), застрелившего женщину в Миннеаполисе.

Левитт завершила свою реплику, пристыдив Стенэджа за его профессиональную деятельность.

Ранее Белый дом заявил, что европейские войска не остановят Трампа в вопросе Гренландии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.