Инвестиционный фонд США подал иск к России на 225 миллиардов долларов

В американский суд поступил иск от инвестиционного фонда Noble Capital RSD. В обращении требуется взыскать с России 225,8 миллиарда долларов. Соответствующий документ опубликовали на портале CourtListener.
В материале сказано, что фонд намерен взыскать с России долги по облигациям. Ответчиками указаны РФ, Минфин России, Центробанк и Фонд национального благосостояния.
По мнению представителей Noble Capital RSD, необходимую сумму следует изъять из замороженных российских активов. Утверждается, что речь идет о долге по «суверенным облигациям, выпущенным Императорским российским правительством гражданам США».
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае конфискации российских активов последствия коснутся не только стран, в которых будут предприняты подобные действия, но также юридических и физических лиц. Он предупредил, что Москва пойдет на решительные шаги.