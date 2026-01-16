Ричмонд
Инвестиционный фонд США подал иск к России на 225 миллиардов долларов

Американский фонд Noble Capital RSD требует взыскать с РФ 225,8 миллиарда долларов.

Источник: Комсомольская правда

В американский суд поступил иск от инвестиционного фонда Noble Capital RSD. В обращении требуется взыскать с России 225,8 миллиарда долларов. Соответствующий документ опубликовали на портале CourtListener.

В материале сказано, что фонд намерен взыскать с России долги по облигациям. Ответчиками указаны РФ, Минфин России, Центробанк и Фонд национального благосостояния.

По мнению представителей Noble Capital RSD, необходимую сумму следует изъять из замороженных российских активов. Утверждается, что речь идет о долге по «суверенным облигациям, выпущенным Императорским российским правительством гражданам США».

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае конфискации российских активов последствия коснутся не только стран, в которых будут предприняты подобные действия, но также юридических и физических лиц. Он предупредил, что Москва пойдет на решительные шаги.

