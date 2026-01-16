Инвестиционный фонд США подал иск к России на 225 миллиардов долларов

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае конфискации российских активов последствия коснутся не только стран, в которых будут предприняты подобные действия, но также юридических и физических лиц. Он предупредил, что Москва пойдет на решительные шаги.