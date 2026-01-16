CМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Путиным

«Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В четверг глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине», — указывается в материале.