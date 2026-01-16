Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Путиным

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Начавшиеся усилия Европы по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что фиксирует дипломатический раскол в западной коалиции, пишет газета Politico.

Источник: РИА "Новости"

«Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В четверг глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине», — указывается в материале.

В тексте отмечается, что в Европе уже сформировались опасения из-за того, что ее отодвигают на дальний план в вопросе украинского урегулирования. Тем не менее, согласно изданию, Лондон до сих пор полагает, что именно Киев и европейские государства определяют условия окончания конфликта.

«Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. По ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Киева», — сообщается там.

На фоне обострения противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские политики стали все чаще обращаться к теме реставрации отношений с Москвой. Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Политик отметил, что восстановление отношений ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше