«Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В четверг глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине», — указывается в материале.
В тексте отмечается, что в Европе уже сформировались опасения из-за того, что ее отодвигают на дальний план в вопросе украинского урегулирования. Тем не менее, согласно изданию, Лондон до сих пор полагает, что именно Киев и европейские государства определяют условия окончания конфликта.
«Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. По ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Киева», — сообщается там.
На фоне обострения противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские политики стали все чаще обращаться к теме реставрации отношений с Москвой. Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Политик отметил, что восстановление отношений ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.