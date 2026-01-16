На Западе произошел раскол из-за переговоров с Путиным

В статье подчеркивается, что в европейских кругах возникли опасения по поводу их возможной маргинализации в процессе украинского урегулирования. Тем не менее, по мнению издания, Лондон по-прежнему считает, что именно Киев и европейские государства должны играть определяющую роль в установлении условий завершения конфликта.