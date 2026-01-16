Попытки европейских стран восстановить непосредственное взаимодействие с Россией натолкнулись на противодействие со стороны Великобритании, что, по данным Politico, свидетельствует о дипломатических разногласиях внутри западного альянса.
Британия не согласна с позицией Франции и Италии относительно необходимости возобновления прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В частности, глава МИД Великобритании Иветт Купер отклонила предложения Парижа и Рима о рассмотрении возможности восстановления дипломатического диалога с Путиным ради урегулирования украинского конфликта.
В статье подчеркивается, что в европейских кругах возникли опасения по поводу их возможной маргинализации в процессе украинского урегулирования. Тем не менее, по мнению издания, Лондон по-прежнему считает, что именно Киев и европейские государства должны играть определяющую роль в установлении условий завершения конфликта.
Купер подчеркивает, что в данный момент ключевая роль в дипломатических усилиях принадлежит Украине и ее ближайшим союзникам. Она также заявила, что давление на Москву необходимо наращивать, а не ослаблять, посредством санкций и военной поддержки Киева.
